Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Президент США раскритиковал Байдена за колоссальные расходы на военную помощь Украине

Tекст: Вера Басилая

Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден расстался с американскими бюджетными средствами для помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили около 350 млрд долларов на военную поддержку Украины, в то время как Европа вложила 100 млрд долларов, что, по его мнению, демонстрирует значительную разницу в усилиях, передает ТАСС.

Выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, американский лидер прокомментировал расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь, отметив, что «США с Украиной и Россией разделяет океан, их – нет».

По его словам, это делает ситуацию для Европы более критичной, чем для США.

Президент США также подчеркнул, что администрация Байдена санкционировала выделение большего объема денег на военные действия, чем потратила Европа, и выразил недоумение отсутствием попыток требовать от европейских союзников равных финансовых вложений в украинский конфликт.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины.

Напомним, США начали разворачивать полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с американским президентом.

Между тем американский лидер сообщил о получении письма от Зеленского, в котором тот выразил готовность к переговорам и сделкам по ресурсам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает возможность увеличения военной помощи Украине от Европы из-за возможных сокращений поставок из США.