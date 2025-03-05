Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.
Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.
В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.
Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.
По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.
Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.