Tекст: Александра Юдина

Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.