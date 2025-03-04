Кремль допустил усиление военной помощи Европы Киеву

Песков заявил о возможном увеличении европейской военной помощи Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков допустил возможное наращивание европейских поставок в ответ на вопрос о влиянии западной помощи на продолжительность конфликта на Украине. По его словам, без такой поддержки боевые действия могли бы завершиться в течение недели.передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что некоторые европейские страны заявляют о намерении продолжать всестороннюю помощь Киеву. По его мнению, они могут пытаться компенсировать сокращение объемов боеприпасов и других ресурсов, которые ранее предоставлялись Соединенными Штатами. Он также отметил, что на данный момент основной объем помощи поступает именно через американские каналы.

Ранее Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

Также сообщалось, что Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.