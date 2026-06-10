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Следы медведей обнаружили на месте пропажи семьи Усольцевых
В районе горной тайги Красноярского края, где ведутся поиски исчезнувшей осенью прошлого года семьи Усольцевых, волонтеры обнаружили медвежьи следы, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Следы хищников были зафиксированы на участке поисковых работ в горной тайге Красноярского края, где предположительно пропала семья Усольцевых, указали в отряде, передает РИА «Новости».
«В районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей. Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором», – пояснили там.
Активная фаза поисков пропавшей семьи Усольцевых действовала до 9 июня. Следственный комитет сообщил, что вопрос о дальнейшем характере поисков примут после анализа результатов.