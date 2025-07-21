Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.2 комментария
ФСБ задержала в Рязани агента украинской разведки
ФСБ задержала в Рязани россиянина с молдавскими корнями за шпионаж в интересах Украины
В Рязани был задержан гражданин России, уроженец Молдавии, который собирал и передавал сведения о предприятии ВПК по заданию украинской разведки.
Сотрудники ФСБ задержали в Рязани уроженца Молдавии, который имеет российское гражданство, он собирал данные для военной разведки Украины, передает ТАСС.
В Центре общественных связей спецслужбы сообщили: «На территории Рязани задержан гражданин РФ 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины».
Уточняется, что задержанный по указанию куратора передал украинской разведке сведения о подразделении российских Вооруженных сил и одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Рязанской области. Согласно данным ФСБ, мужчина в 2024 году самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской спецслужбы через мессенджер Telegram.
В обмен на разведывательную деятельность ему пообещали содействие в выезде из России во Францию, где он планировал вступить в украинское вооруженное формирование, признанное в России запрещенным и участвующее в боевых действиях на стороне ВСУ во время спецоперации. По факту шпионажа возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, подозреваемый заключен под стражу.
В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно используют интернет, социальные сети и мессенджеры, чтобы вовлекать россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Спецслужба подчеркивает: все причастные к содействию противнику будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут суровое наказание.
Ранее ФСБ заявила об активизации разведывательной деятельности Молдавии на территории России. Двое граждан Молдавии были задержаны в Москве по подозрению в шпионаже по заданию иностранной спецслужбы.