Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».2 комментария
ФСБ сообщила об активизации разведки Молдавии в России
ФСБ заявила об усилении разведдеятельности Молдавии и Украины в России
Российские спецслужбы зафиксировали увеличение числа операций агентов разведки Украины и Молдавии после начала специальной военной операции, заявил оперативный сотрудник ФСБ.
ФСБ России зафиксировала рост разведывательной активности Молдавии на российской территории, передает ТАСС.
Представитель ФСБ сообщил, что после начала спецоперации на Украине и ухудшения отношений России с коллективным Западом Молдавия активизировала взаимодействие с украинскими спецслужбами.
Деятельность Службы информации и безопасности Молдавии стала более интенсивной, в том числе путем привлечения молдавских граждан в качестве агентуры. Их действия, по словам сотрудника ФСБ, направлены на нанесение ущерба безопасности России.
Ранее Федеральная служба безопасности России задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии.
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Молдавия превращается в полигон украинских спецслужб.