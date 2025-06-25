ФСБ сообщила об активизации разведки Молдавии в России

Царев высмеял селфи украинской певицы с якобы отдыхающим на Канарах Януковичем

Экс-нардеп Царев: Какая чушь утверждать, что Янукович на Канарах

Tекст: Ирма Каплан

Поводом для комментария стало так называемое «селфи с Януковичем на Канарах», которое выложила в Instagram (признана в России экстремистской и запрещена) бывшая солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская. На фото она на первом плане в больших солнечных очках, а за нею – потупив взор мужчина, похожий на Януковича. С Украины Каминская уехала на Канары, там и якобы встретила бывшего политика.

«Боже, какая чушь», – написал Царев в Telegram-канале.

По его словам, Янукович, который два метра ростом, попросту не уместится в селфи.

«Чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Федорович не только высокий, но и крупный. Даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у девушки на первом плане», – проанализировал Царев изображение.

Предприниматель напоминает, что Янукович не был любителем селфи, да и не позволил бы подобного.

«Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь», – объяснил Царев.

Бизнесмен добавил, что Янукович не полетит на Канары, так как в связи с вопросами безопасности это невозможно. Царев признал, что шутить над друзьями нормально и весело, а вот «вестись на разводки» глупо.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Александр Янукович, сын экс-президента Украины, больше не является учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», теперь его бизнес полностью сосредоточен в Донецке.