Подростков арестовали за диверсию на железной дороге Архангельской области
Несовершеннолетних в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге, сообщили в Следственном комитете России.
Под стражу заключены двое подростков, им инкриминируют статью «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, в августе представитель украинских спецслужб связался с одним из подростков 2009 года рождения, проживающим в регионе. За вознаграждение он убедил несовершеннолетнего повредить объекты железнодорожной инфраструктуры.
Второй подросток был привлечен к совершению преступления. Молодые люди подожгли релейные шкафы на станции Коноша-1, после чего скрылись.
Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.
До этого в Московской области несовершеннолетнего арестовали за поджог релейного шкафа на железной дороге.
Еще раньше жителя Краснодара осудили на девять лет лишения свободы за попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях.