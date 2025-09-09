Подростков арестовали за диверсию на железной дороге Архангельской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Под стражу заключены двое подростков, им инкриминируют статью «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, в августе представитель украинских спецслужб связался с одним из подростков 2009 года рождения, проживающим в регионе. За вознаграждение он убедил несовершеннолетнего повредить объекты железнодорожной инфраструктуры.

Второй подросток был привлечен к совершению преступления. Молодые люди подожгли релейные шкафы на станции Коноша-1, после чего скрылись.

Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

До этого в Московской области несовершеннолетнего арестовали за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Еще раньше жителя Краснодара осудили на девять лет лишения свободы за попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях.