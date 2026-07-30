Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Адвокат предупредил об опасности денежных переводов через Telegram
Адвокат Добровинский предупредил об опасности денежных переводов через Telegram
На фоне внесения создателя платформы Telegram в реестр экстремистов юристы призывают граждан проявлять особую бдительность при совершении финансовых операций внутри популярного мессенджера.
Россиянам следует внимательнее относиться к отправке средств через приложение после изменения правового статуса его основателя, передает ТАСС.
«Читать новостные каналы и писать комментарии не запрещается, но относительно переводов денег, сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте еще три раза», – заявил адвокат Александр Добровинский.
Юрист добавил, что дальнейшая судьба сервиса полностью зависит от действий самого бизнесмена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.
Накануне Федеральная служба безопасности объявила предпринимателя в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
Ранее Министерство внутренних дел зарегистрировало более 24 тысяч случаев дистанционных хищений с помощью данной платформы.