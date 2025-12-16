В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Американский бизнесмен Илон Маск начал оказывать финансовую поддержку Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году, сообщает Axios.
По информации источников портала, бизнесмен уже выделил существенные средства на избирательные кампании Республиканской партии и дал понять, что намерен продолжать финансирование вплоть до завершения избирательного цикла в 2026 году.
Источники отмечают, что это стало признаком улучшения отношений между Маском и президентом Дональдом Трампом, несмотря на публичный конфликт, случившийся ранее в этом году. Точные суммы пожертвований станут известны после публикации отчетов о финансировании избирательных кампаний, которые появятся в следующем месяце.
Промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат США запланированы на 3 ноября 2026 года. В ходе этих выборов обновится весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас обе палаты контролируются республиканцами, хотя, как напоминает The Wall Street Journal, правящая партия зачастую проигрывает в промежуточные годы.
Летом 2024 года между Маском и Трампом произошел острый обмен резкими высказываниями. Маск заявил: «Без моей поддержки Трамп бы не одержал победу на выборах 2024 года», а также дал понять свое несогласие с рядом инициатив нынешней администрации, включая сокращение госрасходов и введение новых пошлин. В ответ Трамп обвинил Маска в непрофессионализме и угрожал разорвать госконтракты, в том числе и с такими компаниями, как SpaceX.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Илон Маск подавал документы на регистрацию новой партии America Party, указав казначеем финансового директора Tesla.
Миллиардер заявлял, что в США по сути действует однопартийная система, и призывал создать новую политическую силу.