Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.24 комментария
Маск потратил более 250 млн долларов на поддержку Трампа на выборах
NYT: Маск потратил более 250 млн долларов на победу Трампа на выборах в США
Американский миллиардер Илон Маск вложил более 250 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет New York Times .
Маск потратил более 250 млн долларов, чтобы поддержать Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет газета New York Times. Эти средства, как сообщается, были направлены на различные кампании и инициативы, включая пожертвование в 20 млн долларов на поддержку комитета политических действий. Этот комитет пытался изменить общественное мнение о Трампе, смягчив его позиции по спорным вопросам, таким как аборты, передает РИА «Новости»
Илон Маск, активно выражающий свои политические взгляды в соцсети X, ранее неоднократно высказывался в поддержку Трампа. Он утверждал, что поддерживает Республиканскую партию, несмотря на критику как демократов, так и республиканцев в прошлом. Эти взгляды предпринимателя становятся все более правыми, и именно в этом году он публично заявил о своей приверженности республиканцам.
Победа Трампа на выборах 5 ноября стала значимым событием, поскольку он стал первым политиком с XIX века, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация Трампа намечена на 20 января.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о риске банкротства США из-за стремительного роста государственного долга.
Напомним, Дональд Трамп сформировал администрацию с участием восьми миллиардеров, включая Илона Маска и Вивека Рамасвами, на ключевые позиции в правительстве.
Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года.