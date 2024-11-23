Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...19 комментариев
Илон Маск стал богатейшим человеком мира с новым рекордом
Bloomberg: Маск снова стал богатейшим человеком мира с состоянием в 347,8 млрд долларов
Американский предприниматель Илон Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.
Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком на планете, передает RT.
Состояние Маска достигло 347,8 млрд долларов, что является историческим максимумом. Ранее в 2021 году он также был признан самым богатым человеком с состоянием 340,4 млрд долларов.
Конкуренцию Маску составляет Джефф Безос, состояние которого оценивается в 219 млрд долларов. Список богатейших людей публикует Bloomberg. Такое значительное увеличение состояния Маска связывается с успехами его компаний, включая SpaceX и Tesla.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Джефф Безос стали главными бенефициарами роста состояния миллиардеров после победы Дональда Трампа.
Между тем, политический комитет Илона Маска America PAC инвестировал около 200 млн долларов в поддержку Дональда Трампа на президентских выборах в США.