Трамп собрал одну из богатейших администраций в истории

Трамп пригласил в администрацию восемь миллиардеров для ключевых постов

Tекст: Евгения Караваева

Избранный президент США Дональд Трамп формирует одну из самых состоятельных президентских администраций в истории, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

На ключевые посты в его администрацию приглашены восемь миллиардеров. Например, в недавно созданное ведомство по повышению эффективности правительства и борьбе с бюрократией вошли такие известные предприниматели, как Илон Маск с состоянием в 336 млрд долларов и Вивек Рамасвами, активы которого составляют примерно 1,1 млрд долларов.

Послом США в Британии станет Уоррен Стивенс, руководитель инвестиционной компании Stephens Inc., с активами в 3,4 млрд долларов. Американским послом во Франции назначен сват Трампа Чарльз Кушнер, чья девелоперская компания оценивается в 2,9 млрд долларов. В состав администрации также вошли Линда Макмэн, супруга миллиардера Винса Макмэна, которую Трамп выдвинул на пост министра образования.

На должность министра торговли назначен генеральный директор компании Cantor Fitzgerald Говард Латник. Специальным посланником США на Ближнем Востоке избран инвестор Стивен Уиткофф с активами не менее 1 млрд долларов. Кроме того, глава инвестиционного фонда Key Square Group Скотт Бессент был выдвинут на пост министра финансов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алина Хабба, адвокат Трампа с 2021 года, рассматривается как основной кандидат на пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации.