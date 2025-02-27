Рождаемость в Японии достигла антирекорда за всю историю подсчетов

Число рождений в Японии в 2024 году стало антирекордом за всю историю наблюдений

Tекст: Мария Иванова

Газета «Майнити» сообщает, что в Японии за 2024 год было зафиксировано рождение 721 тыс. детей, что является самым низким показателем с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Эти данные обнародовало министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года, передает РИА «Новости».

Цифры включают в себя как проживающих в стране иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Ожидается, что более точная статистика будет опубликована в июне, и существует вероятность, что число рождений среди японцев не достигнет и 700 тысяч.

В 2023 году в стране родилось 758,6 тыс. детей, что на 5% больше, чем в 2024 году. Ранее прогнозы показывали, что снижение рождаемости до 720 тыс. произойдет только к 2039 году, но реальная ситуация развилась быстрее, чем ожидалось, на 15 лет.

Предварительные данные также показывают естественную убыль населения в 2024 году в размере 897,7 тыс. человек, что также является рекордно высоким показателем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рождаемость в Японии в 2020 году упала до рекордно низкого уровня с 1899 года, когда была начата подобная статистика, тогда количество новорожденных составило 840 тыс. детей. Если нынешняя тенденция рождаемости в Японии сохранится, к 2720 году в стране может остаться лишь один ребенок, заявил профессор экономики из Университета Тохоку Хироси Есида.

К 2030 году Япония начнет испытывать нехватку водителей грузового транспорта, к такому выводу пришли исследователи института Nomura Research Institute.