В Японии зафиксирована самая низкая рождаемость за 121 год

Рождаемость в Японии в 2020 году упала до рекордно низкого уровня с 1899 года, когда была начата подобная статистика. В прошлом году родились 840 тыс. детей, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Это меньше предыдущего года, который также стал рекордным с показателем 860 тыс., когда впервые число рождений было ниже отметки 900 тыс. человек. На одну женщину приходится 1,34 рождений, что на 0,02 пункта ниже показателей предыдущего года. Сократилось и количество заключенных браков – до 525 тыс., что на 73 тыс. меньше, чем годом ранее, передает РИА «Новости».

Помимо общей тенденции к сокращению рождаемости в стране большую роль сыграла пандемия коронавируса.

За 2020 год скончались 1,372 млн человек. Сократилась смертность от воспаления легких – до 78 тыс. человек, на 17 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году, и смертность от гриппа. От гриппа умерли 954 человека, что на 2621 меньше, чем годом ранее. От коронавируса скончались 3466. Естественная убыль населения составила 531 тыс. человек.

Ранее Премьер-министр Японии Есихидэ Суга принял решение ввести должность министра по борьбе с одиночеством и изоляцией на фоне роста числа самоубийств во время пандемии.