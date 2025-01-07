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В Японии предсказали, что через 695 лет в стране останется один ребенок
Профессор из Университета Тохоку Есида предсказал, что в 2720 году в Японии останется один ребенок младше 14 лет
Если нынешняя тенденция рождаемости в Японии сохранится, к 2720 году в стране может остаться лишь один ребенок, заявил профессор экономики из Университета Тохоку Хироси Есида.
Есида работает в Исследовательском центре экономики и общества пожилых людей при Университете Тохоку. Согласно его прогнозу, если тенденции сохранятся, то к 5 января 2720 года в стране останется лишь один ребенок в возрасте до 14 лет, пишет Japan Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии наблюдается рекордно низкая рождаемость, сопровождаемая старением общества, а доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет порядка 60%. В 2020 году в Японии зафиксировали самую низкую рождаемость за 121 год.