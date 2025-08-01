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МАГАТЭ: Сброс воды с «Фукусима-1» возобновился
Очищенную воду с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» вновь начали сбрасывать в океан после приостановки, связанной с вопросами безопасности, сообщили в МАГАТЭ.
Япония уведомила МАГАТЭ, что сброс очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» был возобновлен, передает ТАСС.
Процесс стартовал в пятницу.
В четверг представители организации сообщали, что сброс воды в океан временно прекратили из-за требований безопасности после землетрясения у побережья Камчатки.
МАГАТЭ отмечало, что непосредственной угрозы для объектов на побережье Японии после инцидента не наблюдалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Россия выражали недовольство планами Японии по сбросу воды с аварийной АЭС «Фукусима».