Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
В Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
На японской АЭС «Фукусима-1» начался 22-й этап сброса технической воды в океан
Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) приступили к 22-му этапу сброса в океан технической воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», прошедшей очистку.
О начале очередного этапа говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
До 23 октября планируется сбросить в океан 7,8 тыс. тонн воды. Этот сброс стал уже шестым в текущем финансовом году (начался 1 апреля). За последние три года объем сброшенной воды достиг почти 173 тыс. тонн.
Вода проходит очистку, но в ней остается тритий, который невозможно полностью удалить. Перед сбросом воду смешивают с чистой океанической, чтобы снизить концентрацию трития до одной сороковой от нормы безопасности Международной комиссии по радиологической защите и одной седьмой от нормы Всемирной организации здравоохранения для питьевой воды.
В сентябре АЭС посетила делегация МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси. Он заявил, что агентство крайне удовлетворено процессом сброса, а уровень трития в воде ниже норм и ожиданий, а также ниже, чем на других атомных объектах мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на АЭС «Фукусима-1» начали извлекать ядерное топливо.
В апреле участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС заявил, что борьба с катастрофой в Чернобыле была эффективнее, чем на «Фукусиме».
В марте в Японии начали расследовать вывоз радиоактивного грунта с «Фукусимы-1».