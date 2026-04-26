Ликвидатор: Борьба с аварией на ЧАЭС была эффективнее, чем на «Фукусиме»

Tекст: Елена Кондратьева

«Катастрофа на Чернобыльской АЭС оказалась самой масштабной по размерам в сравнении с авариями, случавшимися на других атомных объектах того времени. Соответственно, требовались громадные усилия всей страны для локализации и устранения всех последствий», – сказал Борис Кожанов, кавалер ордена Мужества, который в 1986 году был командирован в оперативную группу Минобороны СССР в 30-километровую зону отчуждения вокруг станции.

Офицер в отставке напомнил, что государственная комиссия была создана из ключевых министерств, Госплана и Академии наук, а исполнение возложили на Минобороны. За два года через работы по устранению последствий аварии прошли более 600 тыс. человек. «Основной силой были солдаты и сержанты, офицеры и генералы Советской Армии», – отметил ликвидатор.

По оценкам Кожанова, качество управления и скорость мобилизации ресурсов при ликвидации аварии на ЧАЭС были сильно выше, чем во время аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. «Слаженность работы, скорость принимаемых решений в нашей стране в те времена были всеобъемлющими как по материальным, так и людским ресурсам, чего нельзя сказать о катастрофе на АЭС «Фукусима-1», – подчеркнул он.

В качестве примера он привёл эвакуацию города Припять, где проживали более 20 тыс. человек. «После принятия такого решения люди были организованно эвакуированы в течение суток в подготовленное жилье. Было задействовано более 1000 автобусов», – рассказал Кожанов.

К концу 1986 года, по его словам, в крайне сложных условиях завершили строительство саркофага над четвёртым энергоблоком. «Это было сделано ценой самоотверженной работы военных, инженеров, учёных, строителей, медиков, химиков – от рядовых участников до руководителей всех уровней. К сожалению, многие из них погибли, отдав свои жизни ради будущих поколений», – сказал полковник в отставке.

Параллельно с ликвидацией, добавил Кожанов, велась значительная научная работа. «Надо сказать, что кроме различных работ по ликвидации последствий и очистке зараженной территории, было проведено множество научных работ и исследований. В дальнейшем они сыграли свою роль для совершенствования атомных станций, особенно в сфере безопасности», – заключил ликвидатор.

26 апреля 2026 года исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа заставила советских, а потом и российских атомщиков кардинально пересмотреть подходы к безопасности на АЭС.

