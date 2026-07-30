Аргентина решила выдворять иностранцев за оскорбление своих граждан

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нововведение направлено на защиту национальной идентичности, пояснили в канцелярии главы государства, передает ТАСС.

В качестве основания для запрета на въезд и на выдворение иностранцев могут быть приняты распространение или подстрекательство к призывам к ненависти, дискриминации или насилию в отношении аргентинского народа и граждан Аргентины по признаку их национальности, а также к оскорблению государственных символов.

Отмечается, что причиной появления указа стал заметный рост числа агрессивных заявлений в адрес аргентинцев и их культуры.

Ранее глава государства заявлял о существовании масштабной информационной кампании против страны, которая, по его словам, финансируется правительствами Бразилии, Мексики и Демократической партией США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аргентинские юристы подали уголовный иск против Хавьера Милея из-за растраты госсредств на поездку в Бразилию.

Ранее глава государства допустил наложение экономических санкций на национальную сборную после политического скандала на чемпионате мира по футболу.

В 2024 году власти Колумбии высылали аргентинских дипломатов на фоне оскорбительных заявлений политика в адрес колумбийского лидера.