Мурашко назвал бессмысленным жесткий норматив приема у врача

Мурашко: Норматив приема у врача в течение 15 минут является бессмысленным

Tекст: Вера Басилая

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскритиковал существующие временные рамки для медицинских консультаций, пишет «Комсомольская правда». По его словам, выделять на каждого человека строго 15 минут нецелесообразно.

«Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто «я только спросить», и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», – подчеркнул глава ведомства.

Для оптимизации процесса в поликлиниках в качестве эксперимента начали внедрять специальные анкетирования. Теперь при записи на прием людям предлагают заранее указать причину обращения к врачу. По результатам таких опросов медицинские работники могут более эффективно и гибко планировать график консультаций.

Правительство России утвердило функцию отложенной записи к врачам через портал госуслуг.

Для пациентов поликлиник максимально допустимый срок ожидания приема терапевта составил не более 24 часов.

В московских медучреждениях перед визитом к специалисту пациенты проходят специальный опросник для сбора анамнеза искусственным интеллектом.