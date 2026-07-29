Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Мурашко назвал бессмысленным жесткий норматив приема у врача
Мурашко: Норматив приема у врача в течение 15 минут является бессмысленным
Установленный лимит времени 15 минут на консультацию пациента в поликлиниках оказался неэффективным, поэтому в медицинских учреждениях начали тестировать более гибкую систему планирования визитов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскритиковал существующие временные рамки для медицинских консультаций, пишет «Комсомольская правда». По его словам, выделять на каждого человека строго 15 минут нецелесообразно.
«Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто «я только спросить», и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», – подчеркнул глава ведомства.
Для оптимизации процесса в поликлиниках в качестве эксперимента начали внедрять специальные анкетирования. Теперь при записи на прием людям предлагают заранее указать причину обращения к врачу. По результатам таких опросов медицинские работники могут более эффективно и гибко планировать график консультаций.
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