Блогера Здоровецкого арестовали на Филиппинах за оскорбительное поведение

Блогер Здоровецкий арестован на Филиппинах за оскорбительное поведение

Tекст: Вера Басилая

Согласно информации, предоставленной Бюро иммиграции Филиппин, Здоровецкий был задержан за деструктивное и оскорбительное поведение. К публикации была добавлена фотография задержанного, передает ТАСС.

Филиппинский портал Rappler уточняет, что на данный момент Здоровецкий находится в ожидании депортации. Комиссар по вопросам иммиграции Джоэль Виадо отметил, что Филиппины приветствуют гостей со всего мира, но те, кто нарушает законы, будут привлечены к ответственности.

Виталий Здоровецкий известен своими провокативными розыгрышами и выходками, которые он публикует на своем канале в YouTube. Блогер родился в Мурманске, вырос в Одессе, проживал в США, согласно данным с его страницы в соцсети ВКонтакте.

Ранее в 2014 году Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Бразилии между Аргентиной и Германией.