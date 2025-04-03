Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Блогера Здоровецкого арестовали на Филиппинах за оскорбительное поведение
Блогер Здоровецкий арестован на Филиппинах за оскорбительное поведение
Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий был задержан на Филиппинах за деструктивное поведение, и в ближайшее время ожидается его депортация, сообщило Бюро иммиграции Филиппин.
Согласно информации, предоставленной Бюро иммиграции Филиппин, Здоровецкий был задержан за деструктивное и оскорбительное поведение. К публикации была добавлена фотография задержанного, передает ТАСС.
Филиппинский портал Rappler уточняет, что на данный момент Здоровецкий находится в ожидании депортации. Комиссар по вопросам иммиграции Джоэль Виадо отметил, что Филиппины приветствуют гостей со всего мира, но те, кто нарушает законы, будут привлечены к ответственности.
Виталий Здоровецкий известен своими провокативными розыгрышами и выходками, которые он публикует на своем канале в YouTube. Блогер родился в Мурманске, вырос в Одессе, проживал в США, согласно данным с его страницы в соцсети ВКонтакте.
Ранее в 2014 году Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Бразилии между Аргентиной и Германией.