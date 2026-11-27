ERR: В Эстонии объявили угрозу дронов и подняли истребители НАТО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Силы обороны Эстонии в пятницу утром распространили предупреждение о возможной угрозе дронов на юге и юго-востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

Предупреждение затрагивает Йыгеваский, Пылваский, Тартуский, Валгаский, Вильяндиский и Выруский уезды Эстонии, то есть южную и юго-восточную части республики.

Предупреждение было распространено 27 ноября в 06:41 по местному времени в Эстонии.

В связи с возможной угрозой дронов в воздух были подняты истребители НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в восьми уездах Эстонии также объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе.

В сентябре Эстония поднимала истребители НАТО с базы ВВС Эмари из-за неопознанных дронов.

В июне в шести эстонских уездах вводили режим воздушной опасности.