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В Эстонии объявили угрозу дронов и подняли истребители НАТО
ERR: В Эстонии объявили угрозу дронов и подняли истребители НАТО
Эстонские силы обороны в пятницу утром предупредили о возможной угрозе беспилотников на юге и юго-востоке страны, из-за чего в воздух были подняты истребители Североатлантического альянса.
Силы обороны Эстонии в пятницу утром распространили предупреждение о возможной угрозе дронов на юге и юго-востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.
Предупреждение затрагивает Йыгеваский, Пылваский, Тартуский, Валгаский, Вильяндиский и Выруский уезды Эстонии, то есть южную и юго-восточную части республики.
Предупреждение было распространено 27 ноября в 06:41 по местному времени в Эстонии.
В связи с возможной угрозой дронов в воздух были подняты истребители НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в восьми уездах Эстонии также объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе.
В сентябре Эстония поднимала истребители НАТО с базы ВВС Эмари из-за неопознанных дронов.
В июне в шести эстонских уездах вводили режим воздушной опасности.