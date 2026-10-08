Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Сын Кашпировского продал дом в США после проблем с вооруженными арендаторами
Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана продал недвижимость в калифорнийском городе Ла-Кинта за 450 тыс. долларов после многолетних проблем с опасными жильцами, сообщили СМИ.
Сын Анатолия Кашпировского избавился от недвижимости в США из-за проблем с арендаторами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.
«Дом Кашпировских в США сдавали гангстерам с нелегальным оружием, которым местная полиция устроила облаву с погоней. Из-за опасений за свою жизнь сыну целителя пришлось продать недвижимость», – отмечает источник.
Сергио Монтана сдавал дом с тремя спальнями за 3,3 тыс. долларов в месяц. Проблемы начались после въезда семьи в 2016 году: соседи жаловались на ремонт машин во дворе и проживание людей в автодоме, к зданию регулярно приезжала полиция. В 2018 году власти добились конфискации двух автомобилей, при этом один из мужчин попытался скрыться, но был задержан.
В 2021 году к дому направили двух шерифов, так как арендаторы числились в полицейских базах как опасные и вооруженные. Опасаясь юридических последствий, Монтана продал дом примерно за 450 тыс. долларов. Проданное здание находилось на соседней улице от другого особняка Кашпировского в Ла-Кинте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что владельцем дома Кашпировского в США стал его сын.
В воскресенье он отказался приезжать на похороны отца.
В субботу сообщалось, что перед смертью Кашпировский пожалел о переезде в Соединенные Штаты.