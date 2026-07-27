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Телеведущая Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США
Известная российская телеведущая Елена Малышева накопила крупную задолженность по налоговым платежам за элитную недвижимость, расположенную в престижном пригороде Нью-Джерси.
Российская телеведущая Елена Малышева столкнулась с финансовыми претензиями из-за неоплаченных налогов на недвижимость в США, передает Ura.Ru со ссылкой на Baza.
По информации журналистов, речь идет о доме, расположенном в престижном пригороде Нью-Джерси – Алпайне.
«Телеведущая не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси – Алпайне. В результате образовалась задолженность, которая с учетом процентов составила 22,3 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей)», – уточняется в сообщении.
Отмечается, что ситуация может усугубиться в ближайшее время. Если долг не будет погашен до 1 августа, общая сумма задолженности может увеличиться до 2,7 млн рублей.
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