Киев рано обрадовался поражению республиканцев

Tекст: Олег Исайченко

Владимир Зеленский рассчитывает, что усиление позиций демократов в Конгрессе США приведет к расширению военной и финансовой поддержки Украины и укреплению связей Вашингтона с европейскими странами. Ранее Зеленский выражал поддержку Демократической партии в ходе этой и предыдущих избирательных кампаний.

Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Подсчет голосов продолжается. По данным на 10:10 мск 5 ноября, демократы получают в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход Сената под контроль демократов.

Дональд Трамп признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам из-за временного роста цен на бензин. При этом он заявил, что и сейчас принял бы то же решение. Глава Белого дома также признал итоги выборов и выразил готовность сотрудничать с демократами, заявив, что не хочет превращать оставшиеся два года президентства в постоянное противостояние с Конгрессом.

На этом фоне агентство Reuters отмечает, что победа демократов может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Контроль над обеими палатами позволит им ограничивать решения президента по международным вопросам, в том числе добиваться возобновления военной и финансовой помощи Украине.

Как напоминает агентство, демократы называли поддержку Киева одним из приоритетов. С января они смогут определять повестку Конгресса и инициировать голосование за новый пакет помощи Украине, в том числе попытаться преодолеть президентское вето.

Кроме того, демократы могут противодействовать отдельным инициативам Трампа. Так, конгрессмен Грегори Микс представил двухпартийный законопроект против плана главы Белого дома по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

В Кремле считают, что итоги выборов не помешают Трампу проводить собственную внешнюю политику. «Все остальное, с нашей точки зрения, является внутренним делом Соединенных Штатов», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что интересы России в ситуации с Украиной будут обеспечены «в любом случае».

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение республиканцев пока не повлияет принципиальным образом на интересы России. По его мнению, Зеленский и прежде игнорировал позицию Трампа, рассчитывая на европейское финансирование, и позволял себе пренебрежительно относиться к американскому президенту. Теперь ослабление позиций главы Белого дома может еще больше развязать Зеленскому руки.

О том, что поражение республиканцев подтолкнет Зеленского к более воинственной риторике в адрес Трампа, говорит и политолог Лариса Шеслер. «Он всегда обладал большей поддержкой демократов, нежели республиканцев. Теперь, после оглашения предварительных результатов промежуточных выборов в США, он получает дополнительное подтверждение тому, что на Трампа можно «нападать» – причем с большей наглостью и прытью», – отметила собеседница. По ее мнению,

эта тенденция проявится в интервью, публичных высказываниях и общем поведении Зеленского.

«В ходе предвыборной кампании он обвинял Трампа в «поддержке» Владимира Путина. Очевидно, он будет последовательно усиливать эту линию. Допускаю, что он также попытается представить позицию республиканцев по Украине как одну из причин их проигрыша, хотя такая трактовка не соответствует действительности», – рассуждает эксперт.

Она уточнила, что в основе поражения «слонов» лежит прежде всего внутриполитическая повестка США: состояние экономики, рост цен, проблемы с топливом. «Украинская тематика в ходе этих выборов оставалась на периферии», – добавила Шеслер.

Однако украинские элиты пребывают в эйфории и приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Трампа, обратил внимание политолог Владимир Корнилов. По его словам, эти круги уверены: «американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом». При этом очевидно, что впереди у Банковой будет немало проблем, оговорился он.

Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он не исключает, что Демпартия попытается инициировать расследования в отношении Трампа, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт. Кроме того,

демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву,

которые осуществлялись до 2025 года, а также постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук Трампа.

«Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от ударов Ирана», – указал Дудаков.

Американист объясняет: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Другими словами,

хотя демократы и победили на выборах, спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут»,

– акцентировал американист. В свою очередь политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, видит два возможных сценария развития событий – их реализация будет зависеть от того, удастся ли Демократической и Республиканской партиям достичь консенсуса до января 2027 года.

«Пока Трамп попытается использовать ближайшие два месяца – период сосуществования с относительно лояльным Конгрессом – для продвижения урегулирования украинского кризиса. Однако вероятность позитивного развития событий не превышает 10%», – считает эксперт.

Он объясняет это тем, что на фоне изменений в составе Палаты представителей и Сената давление на Украину ослабеет, и в этих условиях Зеленский станет активнее дерзить и выдвигать более жесткие условия. «Поэтому нам следует исходить из того, что военные действия продолжатся в 2027 году», – добавил собеседник.

При этом принципиальное отличие будет заключаться не в том, что Демпартия окажется в большинстве в Конгрессе, а в том, что Республиканская партия перестанет учитывать позицию президента США и следовать его решениям. «Сейчас республиканцы фактически освобождены от необходимости демонстрировать лояльность Трампу», – уточнил Межуев.

Для России ключевым преимуществом сложившейся ситуации может стать то, что приоритетной задачей Конгресса является прекращение конфронтации с Ираном.

«Именно этот вектор может удержать конгрессменов и сенаторов от жестких шагов в поддержку Украины после начала новой законодательной сессии», – полагает эксперт. Как указала американист, раскол между республиканцами и демократами по вопросам Ирана и поддержки Израиля весьма значителен.

«Смогут ли они договориться по Украине в такой ситуации – покажет время. Но если противоречия по Ирану окажутся настолько острыми, что двухпартийный консенсус не сложится, у Трампа появятся определенные возможности для продолжения нынешней политики. То есть Штаты сохранят нынешний уровень поддержки Киева, а также будут продвигать переговорный процесс, но уже без широких обещаний в адрес России», – считает спикер.

Если же разногласия по Ирану не проявятся и удастся сформировать двухпартийный консенсус, ситуация может существенно измениться. «При таком сценарии прежде всего будет отменена дизельная сделка с Россией. Кроме того, от администрации Трампа потребуют не смягчать санкционный режим, а, наоборот, как минимум сохранить действующие ограничения, а возможно, и ввести «адские санкции». Причем появление квалифицированного большинства в Конгрессе даст законодателям возможность преодолевать президентское вето», – рассуждает политолог.

Не исключено также возобновлением масштабной финансовой и прямой военной поддержки Украины, продолжил Межуев. «Двухпартийная коалиция может потребовать передать Киеву в частности ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. Возможности Трампа окажутся предельно ограничены: даже если он будет давать обещания, его практические действия будут серьезно скованы. Тем более, что остается неясным, на какую опору сможет рассчитывать президент, ведь его курс по другим вопросам не находит достаточной поддержки даже внутри собственной партии», – заключил эксперт.