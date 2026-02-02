  • Новость часаФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    Военный эксперт оценил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Каллас сравнила мир с джунглями
    Утвержден новый знак белорусского рубля
    Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    2 февраля 2026, 13:52 • Новости дня

    Медведев ответил на вопрос «who is Mr. Medvedev»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ощущает себя самим собой.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo дал лаконичный ответ на традиционный вопрос журналистов: Who is Mr. Medvedev?. На этот вопрос политик признался: «Я даже не знаю, что в этом случае отвечать всегда».

    Медведев добавил: «Я просто Дмитрий Медведев. I am Dmitry Medvedev. I have nothing more to say. Я такой, как сам себя ощущаю».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев пошутил о трудовой книжке военкора Семена Пегова.

    Он назвал внутреннего врага России.

    Медведев также заявил о необходимости устранить угрозу реванша со стороны Украины.

    2 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    @ melikov05

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

    В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

    Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

    В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.

    1 февраля 2026, 17:21 • Новости дня
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    @ Максим Блинов/РИА Новост

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 февраля россияне при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества смогут требовать компенсацию разницы между ценой покупки и актуальной рыночной стоимостью с учетом износа.

    Правила возврата некоторых технически сложных товаров в России изменились с 1 февраля. Теперь при возврате техники ненадлежащего качества покупатели могут рассчитывать на компенсацию разницы между суммой, уплаченной при покупке, и актуальной рыночной стоимостью аналогичного товара, учитывая износ и год выпуска устройства, передает РИА «Новости».

    Сумма возврата ранее ограничивалась стоимостью, которую клиент заплатил при покупке товара, что зачастую не позволяло приобрести новый товар с сопоставимыми характеристиками из-за роста цен. Нововведение направлено на усиление защиты прав потребителей в таких ситуациях.

    Согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей», расчет компенсации теперь ведётся не только от цены покупки, но и на основании стоимости аналогичного товара с учетом его текущего состояния и года выпуска. Покупатель вправе получить эту разницу либо в момент добровольного возврата, либо после решения суда, если дело дошло до разбирательства.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России с первого февраля проиндексируют пособия и выплаты на 5,6%, увеличится материнский капитал и введут новые правила возврата товаров.

    В понедельник юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский рассказал, что с 1 февраля в России начнут действовать обновленные нормы возврата технически сложных товаров, покупатели смогут требовать возмещения разницы в цене.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    1 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.

    В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.

    «Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.

    2 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с личным составом и техникой, прибывшие для усиления обороны, сообщили в силовых структурах.

    Два состава с боевиками и техникой ВСУ были уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, эшелоны прибыли для усиления оборонительных рубежей украинских войск на данном направлении.

    Российские силовые структуры уничтожили железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ в Харьковской области.

    2 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    @ Haakon Mosvold Larsen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежская кронпринцесса Метте-Марит фигурирует в материалах дела Эпштейна более тысячи раз, при этом ее сын ждет суда по обвинениям сразу в нескольких изнасилованиях.

    Имя кронпринцессы более тысячи раз упоминается в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС со ссылкой на газету VG.

    В опубликованных 30 января Минюстом США материалах раскрываются подробности их общения. В открытой переписке Метте-Марит и Эпштейн договариваются о встречах и обмениваются праздничными поздравлениями.

    Ранее кронпринцесса заявляла, что встречалась с финансистом несколько раз в период с 2011 по 2013 год. Отдельно внимание СМИ привлекло уголовное дело в отношении ее сына Мариуса Борга Хейби.

    В августе 2025 года прокуратура Осло предъявила Хейби обвинения по 32 пунктам, среди которых четыре изнасилования, пишет РИА «Новости».

    В январе газета Aftenposten писала, что по совокупности статей ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд над Хейби начнется в окружном суде Осло 3 февраля.

    Ранее юристы, представляющие интересы более 200 жертв Эпштейна, потребовали удалить сайт Минюста США, где раскрыты личные данные пострадавших.

    Также среди файлов Эпштейна выявили упоминания о русской модели и бывшем президенте ЮАР Джейкобе Зуме. Кроме того, там нашли десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.

    2 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске

    Военный эксперт Кнутов: Сторонники «Великой Финляндии» вынашивают планы захвата Карелии

    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    @ Vladimir Isachenkov/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО российским руководством был воссоздан Ленинградский военный округ. Поскольку угрозы Северо-Западу России продолжают нарастать, Москва вынуждена реагировать и предпринимать дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Финляндия встревожилась из-за якобы восстановления военной базы в Петрозаводске.

    «Восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в блок НАТО резко наращивают военные расходы. «Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – уточнил собеседник.

    В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. «Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

    Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии. «На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морскими путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

    При этом финны действия России объявят «очередной угрозой» их безопасности, напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – заключил Кнутов.

    Ранее финские СМИ заявили, что Россия в прошлом году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске. Как сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков, заросшая травой территория была расчищена, на площадке появилась строительная техника.

    Речь идет о территории гарнизона «Рыбка». По версии издания, на объекте планируется возведение новых казарм, что, по оценке журналистов, может позволить увеличить численность размещенных там подразделений. Военный специалист Марко Эклунд отметил, что активность якобы связана с созданием нового 44-го армейского корпуса ВС России. Yle также пишет, что аналогичные работы якобы ведутся в районе Кандалакши.

    Напомним, власти Финляндия занимают шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    2 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.

    «Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.

    В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.

    Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию. У заграждения на восточной границе Финляндии  отмечен поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи. Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    2 февраля 2026, 10:07

На юге Сирии вспыхнули бои
    На юге Сирии вспыхнули бои

    В Сирии вспыхнули бои между силовиками и боевиками друзов аль-Хеджри

    На юге Сирии вспыхнули бои
    @ Hasan Belal/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В западной части провинции Эс-Сувейда на юге Сирии вооруженные формирования, подконтрольные лидеру части общины друзов Хикмету аль-Хеджри, атаковали позиции сирийских сил, обстреляв подразделения минометами, сообщает Anadolu.

    Столкновения между силами безопасности и незаконными вооруженными формированиями произошли в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, сообщает Anadolu.

    По данным телеканала «Аль-Ихбария», вооруженные формирования предприняли попытку проникнуть в селение Мансура на западе провинции и атаковали позиции сирийских сил безопасности.

    Во время столкновений боевики использовали минометы, ведя обстрел подразделений сирийской армии. По словам местных источников, противостояние продолжается, однако пока нет официальных данных о численности и составе нападающих.

    Столкновения происходят между силами безопасности Сирии и группами, лояльными лидеру части друзской общины Хикмету аль-Хеджри. Регион Эс-Сувейды регулярно становится зоной противостояния между сирийскими войсками и поддерживаемыми Израилем незаконными формированиями, связанными с аль-Хеджри.

    В июле 2025 года в этом районе уже фиксировались ожесточенные бои. Тогда Израиль, ссылаясь на «защиту друзов», нанес удары по позициям сирийских сил безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с друзами в Сирии.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    1 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Долина на концерте со слезами поблагодарила зал за поддержку

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый в этом году сольный концерт Ларисы Долиной прошел в Домодедово, где артистка эмоционально выразила благодарность публике за поддержку.

    Народная артистка России Лариса Долина с трудом сдерживала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово, сообщает РИА «Новости». Мероприятие, названное «Юбилей в кругу друзей», собрало полный зал поклонников.

    Обращаясь к зрителям, Долина со сцены произнесла: «Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное »спасибо«: во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно – это поддержка». Артистка не смогла сдержать эмоций и, вытирая слезы, призналась: «Я сейчас расплачусь!».

    Публика поддержала певицу громкими аплодисментами и криками «Лучшая! Мы вас любим!», а также подарила ей несколько букетов цветов. После эмоционального обращения весь зал встал, продолжая аплодировать артистке. Долина, подытоживая свое выступление, отметила, что поддержка зрителей для нее бесценна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. Организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки в январе. На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности из-за «нездорового» интереса к певице.


    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    2 февраля 2026, 10:41 • Новости дня
    Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе

    Грузинский философ Шатиришвили предупредил о грядущей большой войне в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный грузинский философ Заза Шатиришвили, считающийся одним из идеологов правящей «Грузинской мечты», призвал правительство предупредить население страны о грядущей большой войне в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Обращаюсь к «Грузинской мечте» – высокопоставленные чиновники знают правду и должны завершить пребывание в позе страуса и сказать обществу реальность, какой бы тяжелой она не представлялась, – заявил он. – В этом случае общество в меру сил встретит подготовленным эту беду, которая может разразиться вокруг нас, а именно включение Европы в широкомасштабную войну».

    «Если общество не будет проинформировано, то ответственность за это ляжет на власти», – отметил философ.

    По словам Зазы Шатиришвили, «очевидно, что президент США Дональд Трамп не «голубь мира», а, применяя грубую силу, больше предстает как разжигатель войн».

    Он считает, что Дональд Трамп выполняет задачи «стоящих за ним олигархических семей».

    В частности, по словам Зазы Шатиришвили, в отношение ситуации на Украине «все происходит с учетом интересов «глубинного государства», в планы которого не входит остановить эту войну».

    Аналогично философ отзывается о других войнах, якобы остановленных американским лидером.

    «Факты говорят о том, что президент США сегодня является главным представителем «партии войны», который поощряет насилие и незаконность», – отметил философ.

    «Аппетиты «глубинного государства» растут, и в эту войну оно обязательно включит Европу – после того, как из процесса выйдут США, чтобы полностью снять с себя формальную ответственность», – заявил Заза Шатиришвили.

    2 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби

    JW: Зеленский выдвинул ультиматум по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, который отказался делегировать это право, сообщает Junge Welt.

    Как передает Junge Welt, в ходе второй раунда переговоров в Абу-Даби представители Украины и России должны были обсудить вопрос территориальных уступок. Однако Владимир Зеленский заявил, что такие вопросы нельзя обсуждать без его личного присутствия и согласия.

    Украинский лидер отметил, что решения по этим вопросам могут принимать только он и президент России Владимир Путин, а не технические делегации, даже если в них входят глава офиса президента Украины и министр обороны страны. Такая позиция фактически свела переговоры к обмену мнениями и снизила их значимость.

    Кроме того, Зеленский публично продемонстрировал недовольство в адрес Соединенных Штатов, которые выступили инициатором переговоров и от которых Киев требует усиления гарантий безопасности. Журналисты отмечают, что подобное поведение украинского лидера указывает на его стремление сохранить личную власть, ведь на время вооруженного конфликта любые выборы на Украине запрещены, и Зеленский остается в должности.

    В публикации также говорится, что Россия не признает легитимность Зеленского после истечения его официального срока полномочий в 2024 году.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены.

    Причиной называли недавнюю встречу российской и американской сторон в США.

    Зеленский после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

