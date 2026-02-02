Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Песков заявил о продолжении контактов России с США и Ираном по урану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами по вопросу вывоза из Ирана обогащенного урана.
По словам Пескова, Россия продолжает поддерживать контакты с США и Ираном по вопросу вывоза иранского обогащенного урана на свою территорию, передает ТАСС.
Он напомнил, что эта тема уже давно остается актуальной и Москва предлагала свои услуги в этом вопросе как способ снизить напряженность для ряда стран.
Россия сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана, заявил Песков.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ноябре заявил, что страна прекратила обогащение урана после атак на инфраструктуру.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.