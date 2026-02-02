Аномальный холод заставил игуан во Флориде цепенеть и падать с деревьев

Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
В южных районах Флориды температура опустилась до нуля, из-за чего игуаны оказались обездвижены и начали массово падать с деревьев, сообщает местный телеканал NBC 6.
С 1 по 2 февраля температура воздуха в южной части штата опускалась до нуля градусов по Цельсию, что крайне редко для тропической Флориды, передает РИА «Новости».
В репортаже отмечается: «Пока холодный фронт проходит через Южную Флориду, принося исторически низкие температуры, неудивительно, что многие игуаны замерзли и оказались обездвижены».
Из-за похолодания рептилии цепенеют и теряют способность держаться на ветках, после чего падают на землю. Жители активно спасают игуан: забирают их домой или отогревают в машинах при помощи полотенец и фенов, чтобы вернуть животным подвижность.
Местные власти временно разрешили всем желающим ловить игуан, чтобы оказать им помощь, хотя обычно это разрешено только лицензированным организациям, так как в штате действуют ограничения на поимку этих животных. Комиссия по охране рыбы и дикой природы предоставила адреса специальных пунктов приема для передачи замерзающих рептилий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп засомневался в теории глобального потепления на фоне сильных холодов в 40 штатах страны. Снегопады нарушили транспортное сообщение и работу школ на Среднем Западе США.
Ранее власти США подтвердили гибель почти 90 человек из-за непогоды и арктического холода.