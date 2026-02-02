Аномальный холод заставил игуан во Флориде цепенеть и падать с деревьев

NBC 6: Игуаны во Флориде из-за холодов цепенеют и массово падают с деревьев

Tекст: Мария Иванова

Игуаны на юге Флориды массово падают с деревьев из-за необычных для региона холодов, передает NBC 6.

С 1 по 2 февраля температура воздуха в южной части штата опускалась до нуля градусов по Цельсию, что крайне редко для тропической Флориды, передает РИА «Новости».

В репортаже отмечается: «Пока холодный фронт проходит через Южную Флориду, принося исторически низкие температуры, неудивительно, что многие игуаны замерзли и оказались обездвижены».

Из-за похолодания рептилии цепенеют и теряют способность держаться на ветках, после чего падают на землю. Жители активно спасают игуан: забирают их домой или отогревают в машинах при помощи полотенец и фенов, чтобы вернуть животным подвижность.

Местные власти временно разрешили всем желающим ловить игуан, чтобы оказать им помощь, хотя обычно это разрешено только лицензированным организациям, так как в штате действуют ограничения на поимку этих животных. Комиссия по охране рыбы и дикой природы предоставила адреса специальных пунктов приема для передачи замерзающих рептилий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп засомневался в теории глобального потепления на фоне сильных холодов в 40 штатах страны. Снегопады нарушили транспортное сообщение и работу школ на Среднем Западе США.

Ранее власти США подтвердили гибель почти 90 человек из-за непогоды и арктического холода.