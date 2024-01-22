Число жертв морозов в США выросло до 89 человек

Tекст: Вера Басилая

В сообщении телеканала говорится, что больше всего смертей после ДТП, падений деревьев и других ЧП пришлось на Иллинойс, Пенсильванию, Миссисипи, Нью-Йорк, Вашингтон и ряд других штатов, передает RT.

Режим ЧС до сих пор сохраняется в штате Орегон, где из-за ледяных штормов без света остались 45 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов и морозов в США погибли 83 человека.