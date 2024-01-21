Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.4 комментария
Число жертв морозов в США выросло до 83 человек
CBS: Из-за снегопадов и морозов в США погибли 83 человека
В США подтвердили гибель 83 человек из-за непогоды, сообщает канал CBS News.
По сообщению телеканала, в Орегоне жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 16 человек, в частности, трое погибли, когда на их машину упало дерево, в Теннесси погибли 19 человек, случаи гибели людей зафиксированы также в Пенсильвании, Миссисипи, Иллинойсе, Висконсине, Нью-Йорке, Вашингтоне, Кентукки, Нью-Джерси, передает «Интерфакс».
По прогнозам морозы сохранятся в Штатах в начале следующей недели. В воскресенье, по данным Национальной метеорологической службы, низкие температуры ожидаются на в Джорджии, Алабаме, северо-востоке Флориды, Миссисипи, на востоке Техаса и в северной части Луизианы.
Ранее местные СМИ сообщали, что в результате аномальных холодов в США погибли 47 человек.