Число жертв морозов в США выросло до 83 человек

CBS: Из-за снегопадов и морозов в США погибли 83 человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению телеканала, в Орегоне жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 16 человек, в частности, трое погибли, когда на их машину упало дерево, в Теннесси погибли 19 человек, случаи гибели людей зафиксированы также в Пенсильвании, Миссисипи, Иллинойсе, Висконсине, Нью-Йорке, Вашингтоне, Кентукки, Нью-Джерси, передает «Интерфакс».

По прогнозам морозы сохранятся в Штатах в начале следующей недели. В воскресенье, по данным Национальной метеорологической службы, низкие температуры ожидаются на в Джорджии, Алабаме, северо-востоке Флориды, Миссисипи, на востоке Техаса и в северной части Луизианы.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате аномальных холодов в США погибли 47 человек.