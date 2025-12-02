Снегопады парализовали транспорт и работу школ на Среднем Западе США

Снегопады парализовали транспорт, школы и авиасообщение для 72 млн американцев

Tекст: Мария Иванова

Снегопады и ледяные дожди затронули порядка 72 млн человек в США, что составляет почти четверть населения страны, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеобюро и канал NBC.

Больше всего пострадали жители Среднего Запада и части Атлантического побережья, где сильная непогода привела к сбоям в работе транспорта и закрытию учебных заведений.

В штате Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи объявил режим чрезвычайного положения из-за приближающегося снежного циклона. В Вермонте, Массачусетсе, Мэне и Нью-Гэмпшире действует штормовое предупреждение, а в Миссури закрыты школы. В Канзасе и Миссури непогода привела к массовым дорожно-транспортным происшествиям.

По прогнозам, в ближайшие два дня снегопады станут интенсивнее, что может вновь осложнить авиасообщение.

Во время первых сильных снегопадов, обрушившихся на страну в прошедшие выходные, в США были отменены около 3 тыс. авиарейсов, более 21 тыс. были задержаны. Наибольшее число сбоев наблюдалось в аэропортах Бостона, Детройта, Миннеаполиса, Нью-Йорка и Чикаго.

На утро вторника, по данным портала FlightAware, в указанных регионах уже отменены и задержаны более 500 авиарейсов. Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может продлиться и во второй половине недели.

Напомним, в январе этого года власти США подтвердили гибель 89 человек в результате непогоды и арктического холода.