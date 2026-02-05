Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские боевики ударили по городу Новая Каховка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в четверг.
Удар пришелся по газопроводу низкого давления, указал Сальдо в своем Telegram-канале.
Аварийные службы уже восстановили подачу газа.
Также в Костогрызово и Новой Маячке оказались повреждены ряд частных домов. Никто не пострадал.
Напомним, в начале февраля ВСУ из артиллерии обстреляли Херсонскую область, погибли трое мирных жителей.