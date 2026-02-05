Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

Tекст: Вера Басилая

Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

