    Еврочиновники имеют скрытый замысел при воровстве активов России
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Маск стал первым в мире полутриллионером
    Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
    Глава Дагестана осудил нападение толпы подростков на двух школьников в Махачкале
    Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 11:36 • Новости дня

    Израиль решил выдворить участников флотилии «Сумуд» в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гуманитарная флотилия «Сумуд», следовавшая в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями, пассажиров позже решили депортировать в страны Европы, сообщила пресс-служба израильского МИД.

    Участники гуманитарной флотилии «Сумуд» на своих судах направляются к израильскому побережью, где начнется процедура их депортации в Европу, передает ТАСС. Пресс-служба израильского МИД отметила, что пассажиры флотилии в безопасности и здоровы.

    Флотилия была остановлена кораблями ВМС Израиля в ночь на четверг, когда суда шли к берегам сектора Газа и отказывались изменить курс. Представители флотилии ранее заявляли, что находились примерно в 75 морских милях от палестинского анклава.

    Флотилия «Сумуд» стартовала от берегов Туниса в середине сентября, на борту одного из судов находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. В составе миссии более 40 судов из разных стран.

    В Турции Генпрокуратура Стамбула инициировала расследование после задержания 24 граждан Турции. В обвинениях израильской стороне фигурируют незаконное лишение свободы, угон или задержание транспортных средств, разбой, нанесение ущерба имуществу и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Флотилия стойкости» обвинила ВМС Израиля в таране одного из своих судов. Израильские военные ранее перехватили суда, приближающиеся к сектору Газа. МИД Израиля сообщил, что «Флотилия стойкости» отказалась выгрузить гуманитарную помощь для Газы.

    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы

    Американист Дробницкий: Тони Блэр в «Совете мира» по Газе станет «смотрящим» от Эр-Рияда

    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2003 году Франция и Германия не поддержали операцию США в Ираке. Но Британия по решению Тони Блэра присоединилась к иракской авантюре. Возвращение британского политика в повестку Ближнего Востока связано с его отношениями с Саудовской Аравией, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп для урегулирования конфликта в Газе предложил создать «Совет мира», в который войдет Блэр.

    «Заявление Дональда Трампа о том, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр войдет в состав «Совета мира» по Газе, было сделано рутинно. На деле это довольно неожиданное сообщение», – признался американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, включение британского политика в «Совет» связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Залива – прежде всего, Саудовской Аравии.

    Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему президент США решил включить британца в «Совет», заключается в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил эксперт. При этом политика жалуют на Ближнем Востоке далеко не все, поскольку при нем Лондон присоединился к вторжению Штатов в Ирак.

    После этого Блэр получил прозвище «пудель» Джорджа Буша-младшего, указал Дробницкий. «В 2003 году в европейском сообществе возникли разногласия относительно американской операции. Так, Франция, Германия и ряд других стран не поддержали Вашингтон, в то время как Британия направила в Ирак войска», – уточнил аналитик.

    «Впрочем, впоследствии возникали вопросы, почему Блэр поддерживал Буша-младшего: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы по части Саудовской Аравии?», – задался вопросом спикер.

    По его мнению, реализация плана Трампа по урегулирование конфликта на Ближнем Востоке так же маловероятна, как и предыдущая американская идея с созданием курорта в секторе Газа. «Израиль идет на определенные уступки, потому что еврейское государство находится в очень жесткой борьбе за ресурсы объединенного Запада и проигрывает европейскому лобби, цель которого – добиться направления средств в Евроатлантику», – считает политолог.

    «Но в то же время расчет Биньямина Нетаньяху на то, что ХАМАС откажется от инициатива Вашингтона. Когда план главы Белого дома «не выстрелит», Тель-Авив получит полную поддержку со стороны американцев. Происходящее – очередной этап борьбы за истощающиеся ресурсы «дяди Сэма», – добавил собеседник. По прогнозам Дробницкого, у Трампа не получится добиться успеха в его миротворческих усилиях.

    «Речь идет о серьезном конфликте. Нужны другие решения, не те, что выдвигает президент США. На этом фоне в мире постепенно начинают понимать, что Штаты – слабый посредник в любых конфликтах в Евразии», – заключил аналитик.

    Ранее Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был обнародован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вплоть до 2015 года политик занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. «Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg.

    Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором выразили американскому лидеру признательность за его усилия, направленные на завершение войны в Газе.

    Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». Глава Белого дома в свою очередь заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС. В случае же отказа Израиль может рассчитывать на «полную поддержку» Вашингтона, добавил президент США.

    Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.

    «На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.

    Агентство Bloomberg отмечает, что предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции. Опрошенные аналитики полагают, что движение, вероятно, отвергнет инициативу.

    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    30 сентября 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа, отметив важность предотвращения дальнейшей трагедии.

    Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит».

    Песков уточнил, что Москва желает реализации мирного плана Трампа, чтобы это помогло перевести развитие событий в регионе в мирное русло. Он отметил, что Россия надеется на наступление стабильности на Ближнем Востоке.

    При этом Песков заявил, что Россия не участвует в реализации мирного плана Трампа по сектору Газа. По его словам, никаких официальных сигналов или предложений от Вашингтона по этому поводу Москва не получала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские страны поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе.

    По данным СМИ, Дональд Трамп решил назначить бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра главой администрации Газы.

    План Трампа по Газе назвали ультиматумом для движения ХАМАС.

    1 октября 2025, 16:40 • Новости дня
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля захватила стратегический коридор «Нецарим» у западного побережья Газы, сообщил глава израильского минобороны Исраэль Кац.

    По словам министра, операция позволила израильской армии разделить сектор Газа на северную и южную части, передает ТАСС.

    «ЦАХАЛ завершила захват коридора «Нецарим» к западу от побережья Газы, разделив Газу на север и юг. Это усилит осаду города Газа, и любой, кто покинет его в сторону юга, будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ», – написал Кац в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он отметил, что в данный момент предоставляется «последний шанс для жителей Газы перебраться на юг, оставив террористов ХАМАС изолированными в самом городе Газа». Кац добавил, что те, кто останутся в Газе, будут считаться причастными к террористической деятельности.

    Сообщалось, что с начала операции по контролю над Газой армия Израиля ликвидировала более 1250 построек.

    Ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    29 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    В Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Израиль останется на своем месте и будет сосуществовать с другими государствами региона, включая Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что перспектива создания нового Ближнего Востока теперь явно достижима.

    «Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому», – отметил Трамп.

    Ранее США начали терять терпение из-за действий Израиля в Газе.

    Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    29 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    30 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    Уиткофф заявил об импульсе, который запустит мирные процессы в Газе и на Украине

    Уиткофф заявил об импульсе мирных процессов в Газе и других частях света

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что реализация плана президента Трампа по прекращению огня в секторе Газа и палестино-израильского конфликта может создать импульс, который сможет повлиять на урегулирование украинского кризиса.

    «Президент хочет мира в целом. Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на остальную часть Ближнего Востока, вплоть до России и Украины», – сказал он Fox News, комментируя план США по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

    Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и в Европе.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    30 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Times of Israel сообщила о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.

    Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда  Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

    По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

    Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет»,  особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    29 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе

    Трамп заявил о намерении создать и возглавить «Совет мира» по Газе

    Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создать специальный «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе и выразил готовность лично возглавить этот орган.

    Дональд Трамп выступил с предложением организовать так называемый «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе, передает РИА «Новости». По его словам, идея создания такого органа возникла по просьбе глав арабских стран, Израиля и других вовлеченных сторон.

    «Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», – заявил Трамп во время выступления.

    Он добавил, что после появления информации о создании совета, в него захотели попасть многие страны. Трамп подчеркнул, что считает работу по достижению мира крайне важной, несмотря на собственную занятость.

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    29 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Нетаньяху поддержал план Трампа по окончанию войны в Газе

    Премьер Израиля Нетаньяху одобрил план Трампа по завершению конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о поддержке плана Дональда Трампа по завершению войны в Газе, который отвечает достижению военных целей Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал и принял предложенный Дональдом Трампом план по завершению боевых действий в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что одобряет американскую инициативу, поскольку она соответствует интересам и целям Израиля.

    На совместной пресс-конференции с президентом США Нетаньяху заявил, что считает этот шаг критически важным для завершения конфликта и расширения мира на Ближнем Востоке. По словам премьера, «мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке».

    Нетаньяху уточнил, что в рамках реализации плана Трампа будут достигнуты пять основных целей Израиля: освобождение заложников, обеспечение безопасности границ сектора, его демилитаризация, а также управление Газой без участия палестинской администрации или ХАМАС.

    Ранее Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Также Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    1 октября 2025, 04:07 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара крылатой ракетой по сухогрузу Minervagracht в Аденском заливе произошел пожар, судно «находится под угрозой затопления», заявил представитель йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

    Представитель движения заявил, что сухогруз был поражен крылатой ракетой в Аденском заливе за нарушение запрета на заход в порты «оккупированной Палестины». Указывается, что «судно загорелось и теперь находится под угрозой затопления», передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Судно Minervagracht шло под флагом Нидерландов и в момент атаки следовало из Джибути без груза. Как уточнила европейская морская миссия Aspides, пожар на борту продолжался на следующий день, а двое членов экипажа получили ранения. Всего на корабле находились 19 моряков, их эвакуировали после нападения.

    Большинство членов экипажа, включая одного из пострадавших, были доставлены на греческий и французский фрегаты, где им оказали помощь. Член экипажа, получивший тяжелые ранения, был эвакуирован вертолетом и также доставлен в Джибути для лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил, что грузовое судно под голландским флагом подверглось атаке у берегов Йемена.

    1 октября 2025, 23:54 • Новости дня
    Израиль перехватил суда приближающейся к Газе «Флотилии стойкости»

    Израиль перехватил суда «Флотилии стойкости» с Гретой Тунберг

    Tекст: Антон Антонов

    ВМС Израиля задержали несколько судов из «Флотилии стойкости», которые направлялись к сектору Газа, сообщила пресс-служба МИД Израиля, уточнив, что активистка Грета Тунберг и ее друзья живы и здоровы.

    «Несколько судов флотилии ХАМАС-Сумуд уже благополучно остановлены, а их пассажиры перенаправляются в израильский порт», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В израильском МИД уточнили, что ВМС обратились к участникам «Флотилии стойкости» с просьбой изменить маршрут из-за приближения к зоне активных боевых действий и нарушения морской блокады сектора Газа, передает ТАСС.

    Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима предложили флотилии мирные способы доставки гуманитарной помощи в Газу, но получили отказ от организаторов, говорится в сообщении.

    Организаторы «Флотилии стойкости» также подтвердили перехват их судов военными Израиля. МИД Турции назвал терактом и нарушением международного права захват Израилем «Флотилии стойкости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники, прибывшие на судах «Флотилии стойкости» («Сумуд») к берегам Израиля, отказались разгружать гуманитарный груз для сектора Газа в порту Ашкелона. Среди участников флотилии – шведская правозащитница Грета Тунберг.

    30 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Лавров заявил, что не видел план Трампа по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не располагает деталями плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

    По словам дипломата, ему известны только комментарии о возможном содержании инициативы, однако подробностей он не знает, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что слышал о намерении бывшего британского премьера Тони Блэра возглавить международный орган по временной администрации сектора Газа. Министр процитировал информацию, что Блэр уже сам объявил о таких планах, но не располагает сведениями о предполагаемых полномочиях структуры и отношении к этому арабских стран.

    Глава МИД добавил, что некоторые арабские страны уже поддержали инициативу Трампа, однако окончательно определиться с позицией возможно только после выражения мнения всех заинтересованных сторон – соседей Палестины и Израиля, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива, а также непосредственно самих палестинцев.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Агентство Bloomberg назвало американский план по Газе ультиматумом для ХАМАС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе.

    29 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    Полиция задержала 64 участника пропалестинской акции в Ливерпуле

    Полиция Ливерпуля задержала 64 участника пропалестинской акции Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    В Ливерпуле задержаны 64 человека, устроившие сидячую акцию в поддержку запрещенного движения Palestine Action на фоне съезда Лейбористской партии.

    Более 60 человек были задержаны в Ливерпуле во время акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action, передает ТАСС.

    По данным полиции графства Мерсисайд, «64 человека были задержаны по подозрению в демонстрации предметов в поддержку запрещенной организации. Людей доставили в полицейский участок, а потом освободили под залог». Возраст участников акции составил от 21 до 83 лет, при этом два человека были задержаны повторно.

    Протест прошел накануне съезда правящей Лейбористской партии, который стартовал в городе, куда прибыли ведущие члены британского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером. По информации ведомства, акция представляла собой сидячую демонстрацию.

    Движение Palestine Action было признано в Британии запрещенной организацией 5 июля. Это решение поддержали обе палаты парламента, а уголовное наказание за участие или поддержку деятельности движения может достигать 14 лет лишения свободы. После запрета организации по стране задержали уже сотни человек, более 110 из них предъявлены обвинения по статье о борьбе с терроризмом.

    Напомним, 14 сентября число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек. Причем премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен вместе с сыном на стадионе футбольного клуба «Арсенал» во время прошедших протестов в Лондоне.

    Между тем израильская оборонная фирма закрыла свой объект в Британии из-за протестов.

    30 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России помочь урегулированию на Ближнем Востоке

    Песков: Россия готова прикладывать усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Москва подчеркнула готовность продолжать диалог со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости содействовать поиску путей мирного урегулирования.

    Россия поддерживает контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта и готова при необходимости способствовать политическому урегулированию, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы сохраняем наши контакты со всеми странами конфликта [на Ближнем Востоке]. И конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия, с тем чтобы способствовать урегулированию».

    Он сделал это заявление, отвечая на вопрос о возможном участии России в мирном плане президента США Дональда Трампа. Согласно сообщениям британской газеты Financial Times, Трамп представил новый план на Генассамблее ООН, предусматривающий, в частности, отправку военного контингента из арабских и мусульманских стран в сектор Газа для стабилизации ситуации после окончания конфликта.

    План Трампа также предполагает одновременное освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращение израильской армии на прежние позиции, а затем ее полный вывод из сектора Газа после формирования арабо-мусульманского военного контингента. Жители Газы, по этому плану, не будут подвергаться принудительному перемещению, а ХАМАС не получит полномочий по управлению территорией.

    Контроль над Газой будет осуществлять международный надзорный орган, который станет курировать работу Палестинского комитета, куда войдут представители Палестинской национальной администрации и который в переходный период будет управлять анклавом.

    Ранее Песков заявил, что Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа.

    Арабские страны поддержали мирный план президента США по Газе.

    СМИ отмечали, что план Трампа по Газе является ультиматумом для движения ХАМАС.

    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник
    FT: Украина в сентябре перехватила минимум российских ракет
    На Украине решили переименовать копейки
    Власти решили ввести контроль за зачислением детей мигрантов в школы
    В России решили сузить места для парковки
    Женщину убило колесом грузовика на остановке в Мытищах

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Еврочиновники имеют скрытый замысел при воровстве активов России

    Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств ЦБ РФ под будущие «репарации» от России только на первый взгляд кажется сюрреалистичной. Она является прямым воровством и противоречит базовым юридическим принципам, что признают даже руководители стран ЕС. Но на самом деле перед нами просчитанный ход, преследующий несколько целей и прямо связанный с подготовкой Европы к войне с Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

