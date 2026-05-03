Суд в Израиле оставил под стражей активистов гуманитарной флотилии

Tекст: Ольга Иванова

Слушания по делу прошли в Ашкелоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. «Двое активистов «Глобальной флотилии Сумуда»… предстали третьего мая перед израильским судом в Ашкелоне, который продлил их заключение на два дня», – отмечает издание. Изначально власти требовали ареста на четыре дня.

Адвокатам сообщили о грядущих допросах задержанных израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности. Ранее МИД страны обвинял их в работе на «Народную конференцию для палестинцев за рубежом».

Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.