Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Forbes: Власти Украины намерены резко повысить военный сбор и НДС
Forbes: Власти Украины намерены резко повысить военный сбор и НДС для покрытия военных расходов
Для покрытия возрастающих военных расходов Минфин Украины планирует резко повысить военный сбор и НДС, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны.
По информации издания, в ближайшее время военный сбор может возрасти с 1,5% до 5%. Кроме того, запланирована дополнительная ставка налогообложения для предпринимателей. Также рассматривается возможность повышения НДС на 2-3%. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении правительства Украины, передает ТАСС.
Как отметили авторы материала, основная причина повышения налогов – увеличение военных расходов. На текущий момент дефицит украинского бюджета составляет 400–500 млрд гривен, что составляет 10–12,5 млрд долларов по нынешнему курсу, подчеркнули обозреватели.
Известно, что военный сбор на Украине ввели в августе 2014 года. Он исчисляется с зарплат физических лиц и равняется 1,5%. Базовая ставка НДС на Украине составляет 20%. Для ввоза в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции применяется ставка 14%. Лекарства и медицинские товары облагаются налогом в размере 7%.
Украина второй год подряд сверстала бюджет с дефицитом. В этом году он составил рекордные 43,9 млрд долларов, который планируется покрыть за счет финансовой помощи государств-союзников. По итогам 2023 года госдолг страны достиг 80% ВВП.
Как сообщалось ранее, в Верховной раде поблагодарили канадский порносайт за решение платить налоги на Украине.