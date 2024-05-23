Forbes: Власти Украины намерены резко повысить военный сбор и НДС для покрытия военных расходов

По информации издания, в ближайшее время военный сбор может возрасти с 1,5% до 5%. Кроме того, запланирована дополнительная ставка налогообложения для предпринимателей. Также рассматривается возможность повышения НДС на 2-3%. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении правительства Украины, передает ТАСС.

Как отметили авторы материала, основная причина повышения налогов – увеличение военных расходов. На текущий момент дефицит украинского бюджета составляет 400–500 млрд гривен, что составляет 10–12,5 млрд долларов по нынешнему курсу, подчеркнули обозреватели.

Известно, что военный сбор на Украине ввели в августе 2014 года. Он исчисляется с зарплат физических лиц и равняется 1,5%. Базовая ставка НДС на Украине составляет 20%. Для ввоза в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции применяется ставка 14%. Лекарства и медицинские товары облагаются налогом в размере 7%.

Украина второй год подряд сверстала бюджет с дефицитом. В этом году он составил рекордные 43,9 млрд долларов, который планируется покрыть за счет финансовой помощи государств-союзников. По итогам 2023 года госдолг страны достиг 80% ВВП.

Как сообщалось ранее, в Верховной раде поблагодарили канадский порносайт за решение платить налоги на Украине.