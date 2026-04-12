Tекст: Антон Антонов

«Анализ некрологов уничтоженных противников в Сумском районе показал, что в лесных массивах между селами Новая Сечь и Варачино существенные потери понесла 71 оаэмбр, пятая рота которой практически в полном составе «пропала без вести» на данном участке фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые подразделения ВСУ доукомплектовываются насильно мобилизованными украинцами, преимущественно жителями Киевской области. Также сообщается, что в тылу командование ВСУ формирует резервы из отрядов испаноязычных иностранных наемников.

В Глухове украинская полиция вскрывает пустующие квартиры и дома выехавших жителей для размещения военнослужащих ВСУ. Украинские войска дистанционно минируют участок между селами Должик, Сытное и Шалимовка, где остаются мирные жители. Несколько человек, включая подростка, уже пострадали от этих действий.

Украинские волонтеры собирают деньги на ремонт автомобилей скорой помощи, используемых для доставки украинских националистов к линии фронта.

В Краснопольском районе некрологи националистов подтвердили, что для пропагандистской акции по демонстрации контроля над освобожденной Покровкой командование ВСУ использовало наиболее подготовленных бойцов, которые были уничтожены на подступах к селу.

Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление были переброшены подразделения ВСУ.

На Липцовском направлении изменений не зафиксировано, ВСУ не проявляли активности. На Волчанском направлении продолжается принудительное привлечение мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста к работам по оборудованию позиций ВСУ и установке противодронных сеток. Работники системы ЖКХ Харькова также используются в качестве рабочей силы, что привело к их массовому оттоку на запад и в центр Украины.

«За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный Россией, действует с 16.00 мск 11 апреля. Режим тишины продлится до конца дня 12 апреля.

