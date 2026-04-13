Tекст: Валерия Городецкая

Министерство обороны России отметило некоторое снижение интенсивности обстрелов со стороны украинских подразделений, однако огонь по российским позициям и гражданской инфраструктуре продолжался на всех направлениях фронта, отметил дипломат, передает РИА «Новости».

Мирошник подчеркнул, что прилеты зафиксированы как минимум в Курской и Белгородской областях.

Он также заявил, что Киев не смог организовать провокации «под чужим флагом», чтобы обвинить российские войска в нападениях. По итогам перемирия Россия, по мнению Мирошника, выполнила свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне. Подопечные Владимира Зеленского, по его словам, не смогли дать «зеркальный ответ».

Напомним, 11 апреля началось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Оно действовало до исхода дня 12 апреля.

Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия.