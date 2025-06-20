Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?0 комментариев
Сальдо заявил о ракетном ударе по штабу управления БПЛА ВСУ в администрации Херсона
ВС России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне, где был размещен пункт управления беспилотниками, а также находились зарубежные советники, наемники и офицеры ВСУ, сообщил на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что удар по зданию областной администрации в Херсоне, где находился пункт управления беспилотными системами, был нанесен для нарушения коммуникаций управления военными действиями, передает РИА «Новости».
Губернатор отметил, что в защищенном подвале этого здания располагались зарубежные советники и наемники, а также офицерский состав ВСУ.
По его словам, основной целью удара было не просто уничтожение здания, а именно подрыв координации управления действиями украинских военных.
Сальдо также сообщил, что в Херсоне сохраняется множество других пунктов управления беспилотными системами и присутствует украинский военный контингент.
Форум ПМЭФ-2025 проходит в Петербурге с 18 по 21 июня, где РИА «Новости» является информационным партнером.
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