Tекст: Вера Басилая

Сальдо заявил, что удар по зданию областной администрации в Херсоне, где находился пункт управления беспилотными системами, был нанесен для нарушения коммуникаций управления военными действиями, передает РИА «Новости».

Губернатор отметил, что в защищенном подвале этого здания располагались зарубежные советники и наемники, а также офицерский состав ВСУ.

По его словам, основной целью удара было не просто уничтожение здания, а именно подрыв координации управления действиями украинских военных.

Сальдо также сообщил, что в Херсоне сохраняется множество других пунктов управления беспилотными системами и присутствует украинский военный контингент.

Форум ПМЭФ-2025 проходит в Петербурге с 18 по 21 июня, где РИА «Новости» является информационным партнером.

Ранее подполье сообщило, что назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении объекта критической инфраструктуры в Херсоне.