Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.2 комментария
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры.
По его словам, в Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, припортовую инфраструктуру и административное здание, также повреждены хозяйственные постройки, передает РИА «Новости».
Ранее Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсона поврежден объект критической инфраструктуры и складские помещения.