Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне
В подконтрольной Киеву части Херсона поврежден объект критической инфрастуктуры и складские помещения, заявил назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод», – заявил он.
По словам Прокудина, утечка газа была перекрыта. Также повреждения получили хозяйственные постройки и складское помещение, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, о каком именно критическом объекте идет речь.
Ранее в Херсоне уже неоднократно были попадания в критические объекты инфраструктуры.