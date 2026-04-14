Женщина погибла при атаке украинских БПЛА на Елец
В результате падения обломков беспилотников в городе Елец в Липецкой области погибла местная жительница, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Трагедия произошла в жилом доме на улице Черокманова, указал Артамонов в Max.
Также ранения получили еще пять человек. Четверо из них нуждались в госпитализации, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых зданиях города.
Еще один инцидент зафиксирован в селе Долгоруково, где падение аппарата спровоцировало пожар в частном доме. Обошлось без пострадавших, жильцов оперативно эвакуировали к родственникам, а возгорание ликвидировали.
На местах падения обломков продолжают работу экстренные службы. В ближайшее время муниципальные власти оценят нанесенный ущерб и окажут материальную поддержку пострадавшим.
В марте беспилотник упал рядом с многоквартирным домом в Ельце. В январе в результате ночной атаки дронов на этот город пострадали два человека.