Герой России Сайбель подал документы на праймериз «Единой России»
Герой России и участник программы «Время Героев» Владимир Сайбель подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в Госдуму.
Партия предусмотрела для кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации дополнительную прибавку в 25% к результатам предварительного голосования, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Владимир Сайбель – Герой России, член Генсовета «Единой России», координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии принимал участие в специальной военной операции в должности замкомандира разведроты 52-го мобилизационного полка в составе группировки «Центр»
В 2023 году был тяжело ранен, но, несмотря на это, продолжил руководство подразделением, добившись победы над превосходящими силами противника.
Указом Президента России капитан Сайбель был награжден званием Героя РФ за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга. «Единая Россия» – единственная партия, предоставляющая возможность провести открытый предварительный отбор кандидатов, чтобы граждане могли сделать свой выбор заранее, отметил он.
«Если граждане нашей страны примут такое решение, что я действительно достоин представлять их интересы в Государственной Думе, то приложу максимальные усилия, чтобы сделать все, что я могу во благо наших граждан, во благо наших ребят, участников, защитников Отечества и членов их семей», – заявил Владимир Сайбель.
Процедура предварительного голосования «Единой России» проводится в электронном формате с верификацией через Госуслуги. В этом году выдвижение кандидатов стартовало одиннадцатого марта и завершится тридцатого апреля, регистрация избирателей пройдет с двадцатого апреля по двадцать девятое мая, а само голосование – с 25 по 31 мая.