НАК: В 2026 году предотвратили 37 вооруженных нападений на школы
В этом году спецслужбы сорвали десятки попыток вооруженных атак на образовательные учреждения, защитив жизни множества учащихся и педагогов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Предотвращено 37 вооруженных нападений на объекты образования в России на стадии подготовки, указали в комитете, передает РИА «Новости».
«В социальных сетях и мессенджерах противник активизирует работу закрытых групп, связанных с террористическим движением, продвигает идеи массовых убийств и провоцирует подростков на вооруженные нападения», – говорится в сообщении НАК.
Сотрудники МВД предотвратили 21 попытку нападения на учащихся в 2025 году. Глава ФСБ Александр Бортников указывал на недостаточную эффективность профилактических мероприятий в молодежной среде.