США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.
Создатель ChatGPT отвернулся от Microsoft ради миллиардов Amazon
Axios: OpenAI дистанцировалась от Microsoft после серьезных инвестиций Amazon
Американская компания OpenAI начала расширять работу с облачными сервисами Amazon после рекордных инвестиций в 50 млрд долларов, назвав прежний альянс с Microsoft тормозом для развития.
Руководство ведущей лаборатории искусственного интеллекта пересматривает стратегические альянсы на фоне подготовки к выходу на биржу, передает Axios.
Растущее давление со стороны конкурентов заставило OpenAI сделать ставку на платформу Amazon Web Services. Недавнее соглашение вызвало ошеломляющий спрос среди корпоративных клиентов.
«Мы работаем на полную мощность, чтобы создать из этого масштабный канал сбыта», – заявила директор по доходам OpenAI Дениз Дрессер во внутренней служебной записке. Она отметила, что историческое партнерство с Microsoft стало ограничивать возможности разработчиков.
Известно, что прежние партнеры еще в 2024 году начали называть создателей ChatGPT своими прямыми конкурентами.
Смена вектора произошла после решения Amazon инвестировать в стартап 50 млрд долларов. Теперь платформа Bedrock станет эксклюзивным провайдером для новой системы OpenAI Frontier. Одновременно Дрессер жестко раскритиковала главного конкурента в лице компании Anthropic.
Топ-менеджер обвинила создателей нейросети Claude в нагнетании страха вокруг технологий искусственного интеллекта. По ее словам, соперники намеренно продвигают идею контроля над отраслью узкой группой элит. Кроме того, руководство OpenAI уличило конкурентов в использовании сомнительных бухгалтерских методов для искусственного завышения показателей доходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорации Google и OpenAI договорились об обмене облачными вычислительными ресурсами для снижения зависимости от Microsoft.
Позже корпорация Microsoft получила около 27% акций OpenAI Group PBC по условиям реструктуризации.
В свою очередь Вашингтон пригрозил полностью прекратить сотрудничество с разработчиком искусственного интеллекта Anthropic из-за отказа выполнить условия Пентагона.