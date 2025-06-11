Google и OpenAI подписали соглашение о совместном использовании облачных технологий

Tекст: Мария Иванова

Корпорации Google и OpenAI заключили соглашение о взаимном предоставлении доступа к облачным вычислительным мощностям, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным источников, OpenAI теперь использует инфраструктуру Google Cloud для обучения и развития своих моделей искусственного интеллекта. Благодаря этому партнерству OpenAI снижает зависимость от Microsoft, на чьей платформе компания работала прежде.

Google, в свою очередь, получил возможность значительно масштабировать свое облачное подразделение за счет сотрудничества с одним из крупнейших игроков рынка ИИ. Переговоры между компаниями длились несколько месяцев, а соглашение было достигнуто еще в мае этого года, хотя известно о нем стало только сейчас.

Обе компании отказались официально комментировать сделку. По данным Reuters, несмотря на конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, Google и OpenAI нуждаются в дополнительных вычислительных ресурсах и готовы сотрудничать ради дальнейшего развития собственных технологий.

OpenAI известна как разработчик нейросетевого сервиса ChatGPT, который был представлен в 2022 году. Эта программа способна вести диалог, создавать тексты различных форматов, переводить иностранные языки, решать математические задачи и писать программный код.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI решила приобрести стартап бывшего главного дизайнера Apple.

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