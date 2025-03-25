Google выпустила новую ИИ-модель с улучшенными способностями к мышлению

Tекст: Дарья Григоренко

По заявлению компании, новая модель отличается улучшенными способностями к рассуждению и мышлению, что обеспечивает повышенную точность и производительность. Модель может анализировать данные из текстовых, аудио, визуальных и кодовых источников, передает РИА «Новости».

В рамках линейки первой была выпущена экспериментальная версия Gemini 2.5 Pro, предназначенная для решения сложных задач. Она уже доступна для пользователей приложения Gemini Advanced и в Google AI Studio. В скором времени Google планирует ввести ценообразование для этой модели.

Gemini 2.5 представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей версией 2.0. Модели способны обрабатывать большие объемы данных и выполнять задачи на основе различных типов информации, включая текст, изображения и видео. Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя такие подразделения, как Android, YouTube, и Google X.

В январе стало известно, что дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского. Ранее сообщалось, что у американских компаний Google, OpenAI и Anthropic начались проблемы с созданием новых моделей ИИ из-за нехватки качественных данных.