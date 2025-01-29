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    29 января 2025, 18:10 • Общество

    Дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского

    Дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Китайский чат-бот R1 от компании DeepSeek за несколько дней своего существования радикально повлиял на рынок нейросетей. Акции технологических гигантов США обвалились, а эксперты говорят, что утилита разработчиков из КНР способна полностью заменить американских конкурентов. В чем главные особенности продукта DeepSeek, почему его размещение стало революцией в сфере ИИ и что это означает для России?

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил превосходство чат-бота R1 от китайской компании DeepSeek над аналогичной утилитой ChatGPT американской фирмы OpenAI. По его словам, специалистам из КНР удалось не только создать эффективный продукт, но и сделать его более дешевым.

    Напомним, 10 января DeepSeek представила чат-бот DeepSeek-V3. Согласно тестам, утилита отвечает на вопросы, решает логические задачи и пишет компьютерные программы так же эффективно, как и американские продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Еще одним преимуществом проекта над аналогами из Штатов стала полностью бесплатная модель распространения.

    Позже DeepSeek выпустила усовершенствованную версию чат-бота R1. На этом фоне их приложение AI Assistant стало самым скачиваемым в AppStore в США. Американские рынки отреагировали на появление китайского чат-бота пессимистично: технологический индекс Nasdaq упал более чем на 3%, а акции компании NVidia (главный поставщик чипов для разработки Chat GPT) обвалились на 600 млрд долларов. Некоторые пользователи в Сети называют такое развитие событий «нейросетевым ударом» Китая по Штатам.

    Стартап DeepSeek принадлежит китайской биржевой фирме High-Flyer. Он создан по образцу чат-ботов ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Программа работает на основе чипов NVidia, которые компания приобретала до 2021 года. При этом, как сообщает The New York Times, если американские суперкомпьютеры обучают ИИ с применением 16 тыс. чипов, то разработчикам из КНР удалось использовать для этой цели всего лишь 2 тыс. компонентов.

    Таким образом, китайская модель оказалась более энергоэффективной. При этом инженерам DeepSeek понадобилось около 6 млн долларов для работы над своей системой, то есть примерно в десять раз меньше, чем потратила Meta* (запрещена в России) на создание своей новейшей технологии ИИ. Расходы OpenAI же на создание ChatGPT исчисляются миллиардами долларов.

    «Многие ожидали появления нового игрока на рынке нейросетей. Но готовыми к столь ошеломительному влиянию утилиты на рынок оказались единицы», – отмечает Герман Клименко, эксперт по развитию IT-индустрии, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics.

    Тем не менее он призвал не переоценивать влияние разработки КНР на индустрию. Например, значительное падение стоимости NVidia не означает заката компании. «Фирма переживет этот обвал, а видеокартам найдут другое применение. Возможно, они подешевеют и станут более массовым продуктом, чем при нынешних ценах», – рассуждает собеседник.

    Как пояснил Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), китайские разработчики были «догоняющими»: шли по проторенной американцами дорожке. Поэтому для них главной задачей была оптимизация уже существующих решений.

    «Все удивились, что можно сделать то же самое, но с меньшим штатом, деньгами и за более короткое время.

    Китайцы быстро приспосабливаются и видят, где можно быстро нажиться и размножить свой опыт», – считает эксперт, добавляя, что огромной популярностью ИИ от DeepSeek пользуется благодаря отсутствию абонентской платы. Между тем приложение дает возможность получать аналогичный Open AI продукт.

    Вспоминая инициативу нового президента США Дональда Трампа о запуске мегапроекта по искусственному интеллекту Stargate, эксперт отмечает, что еще недавно Америка занимала лидирующие позиции в этой сфере. «Теперь же Вашингтону будет труднее реализовывать собственные амбиции. Успехи Китая значительно изменят траекторию действий Штатов», – прогнозирует спикер.

    По мнению Клименко, высокая энергоэффективность DeepSeek не приведет к энергоемкости. «Согласно одному известному парадоксу, снижение цен на уголь приводило к росту его потребления. В данном случае

    распространение DeepSeek приведет не к снижению потребления энергии, а к более массовому внедрению утилиты.

    Просто за те же деньги будет построено гораздо больше дата-центров, и энергопотребление даже увеличится. Если сейчас в Штатах на подобные объекты идет 2-3% всей электроэнергии, то в скором времени будет тратиться 4-5%», – считает он.

    Важно и то, что DeepSeek имеет полностью открытый исходный код, что дает возможность программистам из других стран совершенствовать новый чат-бот и встраивать его в свои продукты. «Российские компании смогут извлечь из этого выгоду. Я знаю тех, кто уже установил у себя продукт КНР, и это обходится гораздо дешевле, чем ChatGPT от Open AI», – добавляет Клименко.

    В свою очередь Зыков напомнил, что до DeepSeek другие компании тоже делились исходным кодом. Например, так поступал генератор изображений Stable Diffusion. «Благодаря открытому коду мы сможем дополнять свои разработки, которые, к сожалению, сильно отстали от китайских и американских», – рассказал эксперт.

    «Многие российские компании просто не осознают важность трансформации текущих процессов

    и не внедряют у себя технологии ИИ в полной мере. Здесь государство могло бы вмешаться и помочь крупнейшим IT-компаниям выстроить централизованную инфраструктуру. Без помощи высшего руководства здесь не обойтись», – продолжил эксперт.

    По его мнению, в России будет востребована инфраструктура для создания искусственного интеллекта. Так, до 2022 года компания Yandex была крупнейшим в Европе покупателем чипов NVidia для своих дата-центров. «Все уверены в том, что ИИ – это «всерьез и надолго». Технология открывает путь к новому пониманию интернета, к которому нам лишь предстоит адаптироваться», – заключил Зыков.

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