В Ватикане предупредили об опасностях искусственного разума

Ватикан заявил об угрозах обожествления и неэтичного использования ИИ

Tекст: Мария Иванова

Ватикан выпустил богословский документ, в котором говорится о потенциальных опасностях искусственного интеллекта и его неправильного использования. Документ, одобренный папой римским Франциском, подчеркивает, что искусственный интеллект остается машиной, неспособной к переживанию чувств или мышлению, и не должен обожествляться, передает ТАСС.

Богословы предупреждают, что претензии на замену Бога собственным творением являются формой идолопоклонства. Они подчеркивают, что искусственный интеллект должен использоваться как дополнительный инструмент, а не как замена человеческому интеллекту. Документ также отмечает, что ИИ может быть использован как во благо, так и во вред, и подчеркивает опасность его использования в качестве оружия.

Святой престол видит этическую проблему в том, что основные приложения ИИ сосредоточены в руках нескольких крупных корпораций. Это создает риск манипуляции технологией в личных или корпоративных интересах, что может повлиять на формирование общественного мнения. Папа Франциск в своих обращениях неоднократно подчеркивал важность сохранения человека в центре системы универсальных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что китайская компания DeepSeek выпустила улучшенный чат-бот R1, который превосходит американский ChatGPT, при этом с меньшими затратами.

Президент США Дональд Трамп заявил о скором анонсе американского ИИ-проекта, который будет лучше китайского DeepSeek.

Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.