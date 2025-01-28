Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
В Ватикане предупредили об опасностях искусственного разума
Ватикан заявил об угрозах обожествления и неэтичного использования ИИ
В новом богословском документе Ватикан подчеркивает, что искусственный интеллект должен служить человеку, а не становиться объектом поклонения, предупреждая о рисках его использования в военных целях и манипулировании общественным мнением.
Ватикан выпустил богословский документ, в котором говорится о потенциальных опасностях искусственного интеллекта и его неправильного использования. Документ, одобренный папой римским Франциском, подчеркивает, что искусственный интеллект остается машиной, неспособной к переживанию чувств или мышлению, и не должен обожествляться, передает ТАСС.
Богословы предупреждают, что претензии на замену Бога собственным творением являются формой идолопоклонства. Они подчеркивают, что искусственный интеллект должен использоваться как дополнительный инструмент, а не как замена человеческому интеллекту. Документ также отмечает, что ИИ может быть использован как во благо, так и во вред, и подчеркивает опасность его использования в качестве оружия.
Святой престол видит этическую проблему в том, что основные приложения ИИ сосредоточены в руках нескольких крупных корпораций. Это создает риск манипуляции технологией в личных или корпоративных интересах, что может повлиять на формирование общественного мнения. Папа Франциск в своих обращениях неоднократно подчеркивал важность сохранения человека в центре системы универсальных ценностей.
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