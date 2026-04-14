ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи
Директор ФСБ Бортников: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи
Украинские спецслужбы активно используют ИИ и игровые онлайн-платформы для поиска и вовлечения российской молодежи в диверсионно-террористическую деятельность, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
Украинские спецслужбы широко применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, для поиска в интернете людей с радикальными взглядами, готовых совершать преступления за деньги, сказал Бортников, передает РИА «Новости».
«Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил Бортников.
Противник не оставляет попыток вовлечь российскую молодежь в противоправную деятельность. Для вербовки молодых людей с целью совершения диверсий и терактов используются игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.
В НАК подчеркнули, что для борьбы с попытками вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо активнее использовать отечественные социальные сети. Популярные у молодых людей российские информационные ресурсы должны стать важным инструментом противодействия вербовке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы привлекают российских подростков к террористической деятельности через сайты знакомств.