Директор ФСБ Бортников: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинские спецслужбы широко применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, для поиска в интернете людей с радикальными взглядами, готовых совершать преступления за деньги, сказал Бортников, передает РИА «Новости».

«Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил Бортников.

Противник не оставляет попыток вовлечь российскую молодежь в противоправную деятельность. Для вербовки молодых людей с целью совершения диверсий и терактов используются игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.

В НАК подчеркнули, что для борьбы с попытками вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо активнее использовать отечественные социальные сети. Популярные у молодых людей российские информационные ресурсы должны стать важным инструментом противодействия вербовке.

