Сальдо: ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами
Вооруженные силы Украины оборудовали в Херсоне масштабную площадку для временного базирования операторов дронов, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Населенный пункт активно используется противником для координации воздушных атак, сказал Сальдо ТАСС.
«Он все больше и больше превращается в большую площадку для временного размещения пунктов управления беспилотными системами. Потому что боевые действия все больше и больше уходят в небо», – заявил губернатор.
Глава области также добавил, что сейчас город переживает глубокую стагнацию. Оставшиеся там мирные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях непрекращающихся боевых действий.
В 2025 году Сальдо говорил о переоборудовании высотных зданий Херсона под базы беспилотников. Также в прошлом году российские военные нанесли ракетный удар по штабу управления дронами в здании областной администрации.