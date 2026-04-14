Сальдо: ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Населенный пункт активно используется противником для координации воздушных атак, сказал Сальдо ТАСС.

«Он все больше и больше превращается в большую площадку для временного размещения пунктов управления беспилотными системами. Потому что боевые действия все больше и больше уходят в небо», – заявил губернатор.

Глава области также добавил, что сейчас город переживает глубокую стагнацию. Оставшиеся там мирные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях непрекращающихся боевых действий.

В 2025 году Сальдо говорил о переоборудовании высотных зданий Херсона под базы беспилотников. Также в прошлом году российские военные нанесли ракетный удар по штабу управления дронами в здании областной администрации.